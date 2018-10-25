Максат Тюмалиев. Фото с сайта ФК "Актобе" На такую сумму в мае 2017 года глава футбольного клуба, теперь уже бывший, заказал ИП «Актобе Дизайн» Фархату Имашеву футболки с символикой клуба. Договор заказал без тендера. Деньги перечислили, но предприниматель не смог выполнить обязательства. В ходе долгого судебного процесса установили, что подсудимые не совершали преступления, в которых их обвиняют. Тюмалиев имел право заключать договор с поставщиком, его оформили правильно и не признали недействительным. В результате прокурор изменил обвинение на п.2 ч.4 ст.195 УК РК "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения". Умысел на причинение имущественного ущерба государству, посчитал суд, мог бы быть, если футболки не выставили для продажи, а использовали по другому назначению, и футбольный клуб не получил прибыль. Следствие не представило доказательства того, что обвиняемые неправомерно обогатились за счет вверенного им имущество, и присвоили полученный доход. - Оправданные имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, - сообщили в Актюбинском областном суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.