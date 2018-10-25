В редакцию обратились жители города, которые сообщили, что уже второй день на "Нефтэке" дизтопливо продают дороже. - Раньше я покупал дизтопливо по 199 тенге, теперь оно стоит 204 тенге. Почему цена повысилась? - возмутился мужчина. В управлении энергетики сообщили, что цена на дизтопливо на АЗС "Нефтэк" поднялась в связи с тем, что повысилась закупочная цена у поставщика из России. - 24 октября было повышение цены на дизтопливо у ТОО "Нефтэк оперейтинг" на 5 тенге. Это связано с повышением закупочной цены у Российского поставщика. В общем, ситуация в области стабильная, дефицита топлива нет. Минимальная цена по городу составляет 190 тенге, максимальная 204 тенге. В среднем цена по городу составляет 195 тенге за литр, - сообщила главный специалист отдела развития энергетики управления энергетики и ЖКХ ЗКО Алмагуль БАЙМУКАШЕВА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.