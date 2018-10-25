wILMyLeGLzs - Это не поля испарения, очевидно. Это запах нефтепродуктов, - сказал Нурлан Ногаев. Обращаясь к руководителям Атырауского филиала РГП «Казгидромет» и управления природных ресурсов и регулирования природопользования, глава региона дал поручение выяснить и доложить о сложившейся ситуации. - Ваши службы оснащены всеми необходимыми оборудованиями, приборами контроля воздуха. До какого времени это будет продолжаться? Ведь невозможно дышать. Все население жалуется и надеется, что мы исправим ситуацию. Направьте специалистов, возьмите пробы и дайте заключения, - потребовал Нурлан Ногаев. Ситуация с загрязнением воздуха в нефтяной столице, безусловно, беспокоит 300-тысячное население Атырау. Местные власти уже не раз требовали от экологов и других служб, осуществляющих мониторинг, решить проблемный вопрос. Последние данные мониторинга: в течение 19-23 октября в воздухе был зафиксирован сероводород в концентрации, превышающий предельно допустимую норму (ПДК). Ссылаясь на данные Атырауского филиала РГП «Казгидромет», мониторинг велся в автоматическом режиме станциями «Вест Ойл» - пост №104, №109-«Восток», №116-«Болашак Запад». Также информация была получена станциями «Пропарка», «Химпоселок». В итоге в течение последних трех дней был зафиксирован 71 случай высокого загрязнения в пределах 10,02-45,3 ПДК, 12 случаев экстремально-высокого загрязнения воздуха сероводородом в пределах 51,06-133,6 ПДК. - Мы ведем мониторинг состояния атмосферного воздуха и фиксируем превышения предельно допустимой концентрации сероводорода. Далее эта информация предоставляется департаменту экологии, ЧС, прокуратуре, управлению здравоохранения. Назвать точный источник загрязнения, по последним фактам, пока не в состоянии, - пояснил директор Атырауского филиала РГП «Казгидромет» Салават Туленов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Иллюстративное фото с сайта gorodlife.ru