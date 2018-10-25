Беременная пациентка Жангалинской районной больницы в своем завтраке нашла инородный предмет, похожий на червя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Беременная женщина, находящаяся на лечении в Жангалинской районной больнице во время завтрака обнаружила в своей тарелке "инородное тело, похожее на червя", сообщил пользователь в своем посте социальной сети Фейсбук . Главный врач Жангалинской районной больницы Шынгыс САРСЕНГАЛИЕВ, пищу поставляет в больницу по типу аутсорсинга ИП "Жанали". Перед каждой подачей еду проверяет дежурный врач и снимает пробу. Только после этого разрешается подача пациентам. - 24 октября дежурный врач как обычно проверил пищу. Одна из пациенток в своей тарелке с пшеничной кашей обнаружила что-то, похожее на червя. Она сообщила работнику столовой, тот в свою очередь рассказал дежурному врачу, заведующей отделением и заместителю по лечебной части. Вся еда была изъята и передана на экспертизу в лабораторию. У нас в районе работает управление по охране общественного здоровья. Там есть отдельная лаборатория. Если подозрения подтвердятся, мы будем вынуждены обратиться в суд для расторжения договора с индивидуальным предпринимателем. Но если опасения не подтвердятся, то мы мы направим им уведомление о том, что за утреннюю пищу будем снимать с них деньги, - рассказал Шынгыс САРСЕНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в данный момент ИП "Жанали" продолжает поставку еды в районную больницу. Однако, по словам главврача районной больницы, вся еда подвергается более тщательной проверке со стороны администрации лечебного учреждения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  