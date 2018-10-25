«ZHAYIK MOTORS» презентует новый Subaru Forester 5-го поколения. В Казахстане этот элегантный кроссовер представили автолюбителям раньше, чем в России. Теперь и в Уральске у вас есть прекрасная возможность испытать его на деле в затрудненных условиях вождения и убедиться в его исключительных технических возможностях и комфорте. А также вы сможете оценить по достоинству ходовые качества автомобилей Subaru Outback, Subaru XV, Hyundai Tucson и Hyundai Creta. Первые, кто пройдет тест-драйв, получат сертификат на 600 тысяч тенге, который смогут использовать при покупке автомобиля Subaru.Для участия в тест-драйве необходимо заранее зарегистрироваться по телефону 242-002 или в нашем автосалоне по адресу: ул. Джамбула, 253В.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.