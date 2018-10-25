Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы ничего хорошего от этого не ждем, - говорит Саягуль Кенжеханова. - Каждый хочет сэкономить и побольше заработать, а что будет с детьми? Родители переживают, что новые хозяйства взвинтят цены, штат сократят, а число детей в группах вырастет. - Наши дети ходят в садик №20 «Дидар». Его собираются передать в доверительное управление частникам. Мы против. Наш садик в хорошем состоянии и не требует вложения средств. Нам мишура не нужна, и причин для передачи частникам мы не видим, - говорит Альбина Уразгалиева. – В государственном садике, если ребенок болеет, делают перерасчет, в частном – нет. Воспитателей поменяют, а у нас они опытные. Нам объяснили, что делается это для того, чтобы бизнесмены отремонтировали садик. Но нам 2 года назад меняли крышу, выделяли 28 миллионов тенге. Систему отопления мы поменяли сами. - В садик вожу 2 детей, - говорит Марина Такиева. - Узнали от воспитателей, что нас кому-то передают. Нам не нужны коммерческие структуры. Мы сейчас платим 11 тысяч, у частников цена за садик 20 тысяч тенге. А главное, нас могут оставить без педагогов. Там, где передали частникам, группы могут оставить с одной нянечкой, без присмотра на целый день. Случаи такие были. В частных садиках относятся безответственно. Мы требуем, чтоб наш садик оставили государственным. Нас поставили перед фактом, поэтому мы принесли письмо в акимат. В управлении образования признали, что за 3 дня к ним поступило уже 8 заявлений от родителей, которые не желают, чтобы садики отдавали в частные руки. Поэтому при облакимате сейчас создают комиссию, чтобы во всем разобраться и на время приостановили процедуру передачи дошкольных учреждений в доверительное управление коммерческим структурам. - Садики передают на основе тендера. Акимат, горОО заключают с победителями договор, где вписывают все условия. Хуже детям не должно быть. Наоборот, предприниматели, беря садики в доверительное управление, обязуются улучшить условия. Что касается качества образовательных услуг, и частные, и государственные садики работают по одним стандартам, - разъяснили в облУО. И.о. руководителя городского отдела образования Гульназ Мырзагалиева сообщила, что предприниматели вкладывают в укрепление материально-технической базы детсадов собственные средства, тем самым снижается нагрузку на бюджет. Но штат, профиль, зарплата, оплата за питание ребенка при этом не меняются. После волны родительских возмущений представители «Ассоциации частных детских садов и дошкольных учреждений» решили встретиться с родителями. Встреча должна пройти сегодня, 25 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.