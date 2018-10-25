Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ведомства, после сдачи зимнего ЕНТ абитуриенты смогут быть зачислены в университеты исключительно на платные отделения. Заявки принимаются с 1 по 15 декабря 2018 года. Госгранты будут распределены после сдачи основного тестирования. Так кто же, все-таки, может претендовать на сдачу? Выпускники 11-12 классов общеобразовательных учреждений для зачисления на коммерческой основе на 2019-2020 учебный год. Как отметили в министерстве, таким образом учащиеся смогут узнать, насколько хорошо они подготовлены. Те, кто хочет получить грант, должны будут пройти основное тестирование летом 2019 года. Так как даже при наборе необходимого количества баллов в январе учиться бесплатно все равно не получится. Вторая категория, это условно зачисленные в вузы студенты, завершающие первый семестр. При наборе проходного балла молодых людей уже официально зачислят в высшее учебное заведение. Однако, если студент не сможет пройти обязательный рубеж, его отчислят. Отмечается, что сдающие экзамены в январе могут претендовать на гранты и сдачу основного ЕНТ летом. За зимнее тестирование нужно заплатить 2242 тенге.