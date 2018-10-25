Всем известно, что лишние килограммы не красят женщину ни в каком возрасте. Выведете для себя так называемый «здоровый вес» и старайтесь поддерживать его. Обязательно следите за своим рационом, теперь в нем должны преобладать: нежирное мясо, морская рыба, кисломолочные продукты, цельнозерновые каши, оливковое и льняное масла, зелень, овощи, фрукты и ягоды. Никакого фастфуда, кока-колы и сладостей. Вместо сахара употребляйте мед, каши можно подсластить ягодами, а конфеты - заменить полезными сухофруктами. Ограничивайте, а лучше исключайте прием алкоголя. По праздникам можете позволить себе один бокал красного сухого вина, но не более. Еще один нюанс - пейте больше жидкости. Предпочтение отдавайте чистой воде, зеленому и травяным чаям.Да, без физической нагрузки не обойтись. Посещайте фитнес-клубы, тренажерные залы, также занятия плаванием и бег дают отличные результаты. Но, не имея времени или возможности, не ленитесь и занимайтесь дома. Обыкновенная ходьба очень хорошо влияет на состояние здоровья. Не поленитесь и пройдите пару остановок до работы пешком, меньше пользуйтесь лифтом, берите на прогулку с собой скакалку и прыгайте на здоровье. Ах да, спорт и курение – несовместимые понятия.За кожей лица нужно ухаживать с самой молодости, но к 40 годам уход должен стать более тщательным. Обязательны пилинги и питательные маски для лица пару раз в неделю. Средства по уходу необходимо выбирать с антивозрастным эффектом и обязательно с солнцезащитным фактором. Прямые солнечные лучи делают кожу сухой, а морщины более заметными. Уделите особое внимание зоне декольте и рукам – они выдают возраст даже больше, чем морщинки на лице.Избегайте яркого макияжа, используйте преимущественно натуральные цвета для теней и румян. Помада должна быть матовых оттенков, а вот брови нужно подчеркнуть – воспользуйтесь советом специалиста и вместе подберите более подходящую вашему типу лица форму. Благодаря одному только правильному макияжу можно скинуть не менее 5 лет.Уход за волосами, как и за кожей, приближаясь к планке 40, должен стать более интенсивным. Не ленитесь делать питательные маски 1 раз в три дня, обязательно пользуйтесь бальзамами и кондиционерами. Существует одно негласное правило: чем больше возраст женщины, тем светлее должен быть цвет волос, но не увлекайтесь и не высвечивайте волосы полностью. Они с возрастом и так становятся более сухими, да и на фоне белого цвета морщины куда заметнее. Воспользуйтесь современными тенденциями в мире моды: брондирование и колорирование волос. Ошибочно считают, что представительницы слабого пола 40+ должны носить короткую стрижку. Глупости, ведь волосы до плеча, ухоженные и уложенные в красивую прическу, подойдут женщине любого возраста. Обрезав челку, вы с легкостью скроете свой недостаток в виде морщинок на лбу.Сон обязателен и должен составлять не менее 8 часов. Первая причина: больше спишь – меньше ешь. А вторая – недосып неблагоприятно влияет на внешний вид. Дело в том, что во время сна вырабатывается гормон молодости мелатонин, от которого напрямую зависит состояние кожи лица.Окружите себя позитивом, старайтесь испытывать больше положительных эмоций. Если вы постоянно находитесь в стрессовом состоянии, нервничаете, раздражены, выработка коллагена нарушается и тут недалеко до «бульдожьих» щечек и устремленных вниз уголков рта. Придерживайтесь этих незамысловатых правил и любите себя в любом возрасте.