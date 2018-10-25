Кафель позволит обновить покрытый сколами и царапинами, потрепанный кухонный стол.Используйте остатки мозаики или керамики для облицовки столешницы или полочки.Из разноцветного боя можно создать оригинальные подставки для кружек и другой посуды. Потребуется лишь нанести на каждую сторону чуть-чуть герметика и лака. Используйте наклейки или узорную бумагу для изменения вида однотонных потолочных и настенных плиток.Облицевать весь пол кафельным боем не получится – материала мало. Но вы можете декорировать определенную зону.Разноцветные плитки позволят изменить дизайн выключателя или рамы зеркала в прихожей. Хотите, чтобы ваши садовые клубы стали еще красивее и/или еще надежнее защищены от негативного воздействия окружающей среды? И в этом случае вам снова на помощь придет керамический бой.Если плитки имеют небольшие размеры, облицуйте ими подставки под горячее. Оставшуюся керамику можно пустить на декорирование предметов меблировки, выполненных собственными руками. Например, на изготовление уникального стула из старого пня.Не хотите отдавать множество финансов на приобретение дорогостоящей кухонной плитки? Создайте фартук кухни из боя. Красивая салфетница может быть создана всего из трех плиток керамики.Для изготовления необычайно модного абажура для лампы выбирайте не бой, а мозаику. Любая пластмассовая ваза и каждый пластиковый цветочный горшок могут стать стильными и современными, если вы украсите их остатками керамической плитки. Период «жизни» посуды для цветов также возрастет. Создайте из однотонных плиток художественное полотно, и лично разрисуйте его.Проявите фантазию, и ящик с битой плиткой или остатками мозаики позволит вам создать настоящие произведения искусства.