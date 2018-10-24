Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет дождь. Днем температура воздуха составит 19 градусов тепла, ночью 8 тепла. Днем в Атырау ожидается 24 градуса тепла, ночью +12. Облачная погода без осадков ожидается в Актау. Днем температура воздуха составит +24 градуса, ночью +13. В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов.