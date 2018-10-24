Как рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области, сегодня, примерно в 10.00 утра младший лейтенант БДПП МПС УВД г.Атырау Алан Турланов и младший сержант Талгат Утешкалиев при патрулировании участка в мкр.Авангард заметили столб дыма, который шел из 5 этажа. - Ребята направились сразу в квартиру, чтобы проверить, есть ли в ней люди. По словам Талгата Утешкалиева, в подьезде уже с 4 этажа было сильное задымление. Дверь в квартиру была открыта, и полицейские заметили двух женщин. Предложили помощь и помогли спуститься вниз, - рассказали в пресс-службе ДВД. tVq0mZjX6NM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.