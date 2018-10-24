Бывший аким Теректинского района Карим Жакупов и его заместитель Виталий Кушнер подозреваются в получении взятки. В Нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО сообщили, что досудебное расследование по статье 366, ч. 2 УК РК «Получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие)» в отношении Жакупова и Кушнера действительно ведется, однако все остальные сведения борцы с коррупцией предоставлять отказались, сославшись на недопустимость разглашения данных досудебного расследования (статья 201 УПК РК), сообщает сайт газеты "Надежда". Если вина Жакупова и Кушнера будет доказана, им может грозить штраф в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Виталий Викторович Кушнер долгое время работал в отделе архитектуры.  В течение длительного времени занимал руководящие должности в отделе архитектуры и градостроительства г.Уральска. Затем возглавлял отдел земельных отношений г.Уральска. В 2016 году был назначен на должность заместителя акима Теректинского района. Карим Джакупов работал в 2011-2013 годах занимал должность начальника, руководителя управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Западно-Казахстанской области. В 2013 году был назначен акимом Зеленовского района ЗКО, затем в 2017 году был назначен акимом Теректинского района. В октябре 2018 года Карим Джакупов уволился с должности акима района по собственному желанию. Следует отметить, что в 2016 году к 11 годам лишения свободы был приговорен экс-аким Теректинского района Женис Сериккалиев. Он заказал убийство своей любовницы Крестины Салемгереевой.