Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким города Уральск Мурат МУКАЕВ, после завершения строительных работ на деповском путепроводе было решено также отремонтировать и мост в районе Нефтебазы. - За последние годы в городе в три раза увеличилось количество автотранспортных средств, почти в полтора раза увеличилось количество жителей. Город расширяется и есть необходимость строительства нового моста в районе Нефтебазы. Строительные работы были запланированы на 2019-2020 годы. Согласно проектно-сметной документации длина моста составляет около одного километра. Здесь будут применяться современные технологии. Бурения сваи на глубину 20 метров. Заказчиком является компания КПО б.в. Строить мост будет ТОО "КазСтрой ЛТД". Эта же компания строила и деповской мост, - отметил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что ширина нового моста будет составлять 20 метров, то есть будет увеличена в два раза. Также на мосту будет 4-полосное движение. А ширина тротуаров будет увеличена от одного до полутора метров. - Старый мост был построен в 1978 году и прослужил более 40 лет. В данный момент он находится в аварийном состоянии. В прошлом году нами был проведен текущий ремонт. Мы укрепляли опоры. Но этого явно недостаточно. На данный момент имеется проектно-сметная документация с экспертизой, подрядчик определен и с 1 ноября мы приступаем к демонтажу путепровода. Старый мост будет полностью снесен и будет построен новый мост. Он будет значительно увеличен в длине и ширине, - заявил аким города. Кроме того, отделом транспорта и автомобильных дорог города Уральск разработаны новые маршруты движения общественного транспорта. 7 сентября был открыт мост в районе Депо. Деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта 2017 года. Официально его закрывали на 2 года и срок сдачи был намечен на 2019 год. Но подрядчик обещал завершить реконструкцию раньше срока. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге. Мост построен за счет компании КПО б.в. Подрядчиком выступило ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД». Мост построен на полгода раньше запланированного срока (нормативный срок строительство согласно проектно-сметной документации составляет 24 месяца). Наа строительство моста ушло 18 месяцев (1 месяц - демонтаж старого моста, 2 месяца - перенос коммуникаций, 15 месяцев строительство нового моста).