Наиболее простой способ - регистрация через SMS. Абонент получит SMS с короткого номера 6006 с информацией о необходимой регистрации. В ответ на него нужно отправить свой ИИН. Либо можно самостоятельно отправить SMS на номер 6006 с номером ИИН. После этого абоненту придет сообщение о том, что информация принята для дальнейшей регистрации. Второй способ - набрать на телефоне USSD-команду *660# и кнопку дозвона. Далее откроется поле, в которое нужно ввести ИИН и нажать кнопку «Отправить», после чего информация для регистрации будет принята. Если абонент пользуется смартфонами Duos, в котором две SIM-карты разных мобильных операторов, ему необходимо зарегистрировать устройство у каждого оператора сотовой связи. Для SIM-карт Kcell и Activ действует регистрация через SMS с ИИН на номер 6006. Для регистрации устройства у другого оператора, необходимо сделать это по алгоритму регистрации других операторов.- Мы постарались максимально облегчить процесс регистрации для наших абонентов. Поэтому мы предусмотрели два наиболее простых и понятных всем способа, чтобы сделать это. Регистрация через SMS или USSD-команду может происходить в любом месте, где есть покрытие сети. Абонентам не нужно искать наши офисы, идти туда и стоять в очередях. Мы обращаемся ко всем абонентам Kcell и Activ подойти к регистрации своих мобильных устройств максимально ответственно. Так как по требованию закона с 1 января 2019 года сотовые операторы будут не вправе предоставлять услуг связи по незарегистрированным устройствам, - прокомментировала руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова.Это международный идентификатор для каждого мобильного телефона и общепринятый стандарт для всех мобильных устройств, который «вшивается» в телефон во время изготовления на заводе. Это код абонентского устройства, который транслируется оператору при авторизации телефона в его сети. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата. Как правило, IMEI указывается в четырёх местах: в самом аппарате (в большинстве случаев его можно вывести на экран набором *#06# на клавиатуре), под аккумуляторной батареей, на упаковке и в гарантийном талоне.