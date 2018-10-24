Предприимчивый сельчанин хотел завладеть суммой в 6,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- С целью занятия животноводческой деятельностью сельчанин зарегистрировал крестьянское хозяйство. В обращении главы крестьянского хозяйства представлена информация о том, что индивидуальный предприниматель вырыл водяной колодец на общую сумму 6,5 миллиона тенге. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных службой экономических расследований, выяснилось, что подсудимый с целью получения денежных средств из бюджета предоставил ложные сведения, а раскопки колодца, подлежащего субсидированию, осуществлялись собственными силами, причастность индивидульного предпринимателя в разрытии данного колодца не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе ДГД.

По данному факту вожбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК "Мошенничество

и направлено в суд с обвинительным актом.

Приговором Курмангазинского районного суда мошенник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, без конфискации имущества, без пожизненного лишения права заниматься определенной деятельностью,назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

- Однако на основании статьи 63 Уголовного кодекса наказание исчисляется условно, во всех сроках наказания установлен пробационный контроль, - уточнили в пресс-службе ДГД по Атырауской области.

Иллюстративное фото с сайта abctv.kz По информации пресс-службы ДГД, сельчанин от имени крестьянского хозяйства написал обращение о получении финансовой помощи Атырауского филиала АО «Казагромаркетинг» по созданию инфр