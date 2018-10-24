Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что с начала года в целях профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий на наиболее загруженных перекрестках областного центра установлено четыре светофора на пересечении пр.Абулхаир хана и ул.Наурыз, ул.М.Маметовой и ул.Петровского, ул.Мухита и ул.Досмухамедова и пр.Евразия в районе автобусной остановки «Уральскэнерго». Также на 3 светофорных объектах установлены табло обратного отсчета времени. Кроме того, в ближайшее время планируется установка на функционирующем нерегулируемом пешеходном переходе с интенсивным движением на пересечении пр.Достык и ул.Алмазова комплекта пешеходного перехода «STGM», который представляет собой автономную систему индикации и освещения пешеходного перехода с вызывным устройством для пешеходов. - Обустроено дополнительным искусственным освещением с обеих сторон 30 нерегулируемых пешеходных переходов. До конца года планируется обустроить таким освещением еще 20 переходов. На этих переходах планируется заменить плоские дорожные знаки «Пешеходный переход» на активные знаки со светодиодной анимацией контура движущего пешехода, которые будут размещены на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого цвета. В целях повышения функциональной долговечности дорожной разметки п.1.14.1 «Пешеходный переход» на 176разметка выполнена с использованием холодного пластика белого и желтого цвета, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. С использованием данного компонента нанесена разметка, дублирующие дорожные знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости» на 16 основных улицах города, то есть в 28 местах, где расположены учебные заведения и объекты массового пребывания людей. До конца года планируется нанесение такой разметки еще на 3 улицах в 13 местах. - Кроме того на 22 участках улично-дорожной сети с оживленным пешеходным движением установлены искусственные дорожные неровности промышленного изготовления, общей протяженностью 263 погонных метра: пр.Достык - ЗКГУ, ул.Ихсанова - СОШ №7 и СОШ№21, ул.Циолковского - СОШ №5, ул.Азербайджанская - район магазина «Айгулек», ул.Джамбыла - ул.Урдинская, ул.Евразийская - ул.Алаш, ул.С.Датова - рынок «Ел ырысы» и ТД «Алтындар», ул.Трудовая - СОШ№12, пр.Евразия - Ледовый дворец и Научно-техническая библиотека, ул.Азербайджанская - ул.Новокирпичная, ул. Жангирхана - АЗС «КМГ» и в двух местах в районе моста через р.Чаган, ул.Монкеулы - в районе д.№101 (детская площадка), ул.Московская - район школы бокса им.Д.Елеусинова, ул.Ескалиева - район СОШ для одаренных детей, в двух местах в п. Круглозерное и 1 в п. Серебряково - район школы, - пояснили в пресс-службе.