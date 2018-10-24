Акция, организованная КГД МФ РК при поддержке НПП "Атамекен" стартовала 21 мая 2018 года. - По итогам сентября участие в акции приняли 657 жителей Атырауской области, было послано 6358 чеков. Победителями в сентябрьском розыгрыше, которые были определены путем случайного выбора чеков, стали Жаксыбаева Сайрангуль Жолдасовна из г.Атырау, Исламгалиева Асемгуль Альбековна из г.Атырау и Асемгуль из Жылыойского района, - рассказали в пресс-службе ДГД. Отметим, что акция продолжится до 30 ноября 2018 года. Ежемесячно будет проводиться розыгрыш призов. По итогам семи месяцев будет разыгран главный приз - автомобиль Chevrolet Aveo.