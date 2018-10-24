В своем последнем слове Шерхан Байзенов просил суд не лишать его свободы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 24 октября, суд под председательством судьи Кайрата Утешева вынес приговор Шерхану Байзенову, обвиняемому в разжигании межнациональной розни. Суд признал Байзенова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и приговорил к четырем годам ограничения свободы. -Учитель СОШ поселка Белес Шерхан Байзенов признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы. В суде достоверно было установлено, что Байзенов разместил пост, содержание которого имеет признаки возбуждения межнациональной вражды. В суде Байзенов полностью признал свою вину. При назначении наказания суд учел то, что Байзенов ранее не был судим, положительно характеризуется по месту жительства, признал свою вину, чистосердечно раскаялся, а также его семейное положение, - рассказал Кайрат Утешев. - Байзенову запрещено будет выезжать за пределы места жительства, покидать место проживания с 22.00 до 06.00 и  совершать иные виды противоправных действий. В противном случае, в отношении него будет применен более строгий вид наказания - лишение свободы. Стоит отметить, что судом будет направлено частное постановление в школу, где работал Шерхан БАЙЗЕНОВ. Восстанавливать его на работе или нет - будет решать администрация школы. Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Односельчане учителя осудили поступок учителя. На прениях сторон гособвинитель просил суд признать Байзенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в уголовно-исправительной колонии средней безопасности. Сам подсудимый вину полностью признал, но просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку является единственным кормильцем в семье. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА