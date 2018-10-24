wfCozeQ-bGY По словам очевидцев, на трассе столкнулись "Газель" и машина скорой помощи. - Обе машины ехали в сторону поселка Бурлин. Момента столкновения я не видел, но судя по повреждениям, Скорая помощь врезалась в "Газель" сзади, - рассказал очевидец. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что столкнулись автомашины "УАЗ" и бортовая "Газель". - Всего в транспортных средствах находилось 6 человек. Один пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение, другой пострадавший находится в стационаре, - рассказали в пресс-службе облздрава. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Скриншот с видео