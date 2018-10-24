Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС, пожар произошел сегодня, 24 октября, в 10.24 по местному времени. - В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на 5-м этаже в квартире №13 мкр. Авангард 2, д. 1 произошел пожар на площади 40 кв. м. Пожарными было спасено 5 детей, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Пожар локализован в 10.47 и ликвидирован в 10.55. Предварительная причина пожара - устанавливается. DjDO88I_40Q Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.