Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, сотрудниками УАП ДВД Актюбинской области с целью контроля над оборотом оружия, профилактики правонарушений и преступлений проверен 461 субъект, использующий служебное огнестрельное оружие. - По результатам проверки в 5 субъектах выявлены правил хранения, учета, передачи и использования служебного оружия, где первые руководители данных организации были привлечены к административной ответственности. Кроме того, в 3 квартале этого года проводилось ОПМ «Кару», направленное на проверку соблюдения владельцами и организациями требований законодательства по приобретению, хранению, ношению, учету, передаче, использованию оружия и патронов к нему. - В результате проверки выявлено 164 нарушений правил хранения и регистраций оружия, из них не прикреплен сейф - 4. Не соответствует сейф - 21, неисправна сигнализация - 49, нарушения порядка регистрации - 28 и другие 62, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - Из незаконного оборота изъято 7 единиц незарегистрированного гладкоствольного оружия. Всего к административной ответственности привлечены 164 владельца оружия и наложено 1,7 млн тенге административного штрафа. Из незаконного оборота изьято 5 единиц незарегистрированного оружия и привлечено к административной ответственности 26 владельцев оружия за нарушение правил хранения и перерегистраций оружия. Так, за 9 месяцев изьято 70 единиц оружия: обрез гладкоствольного - 7 единиц, гладкоствольного - 42 единицы, травматического - 10 единиц, газового - 1 единица, пневматического - 8 и сигнального - 2. В рамках проводимой республиканской акции по выкупу у населения незарегистрированного оружия с 10 апреля по 10 мая 2018 г. сдано 124 единицы оружия, 1461 патрон к нарезному оружию. Выделенные на выкуп оружия 6,5 миллиона тенге были полностью освоены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.