Мы продолжаем рубрику ценных советов от Председателя международного арбитража ЗКО Еркебулана Мирманова. На сайте международного арбитража по ЗКО представлены типовые формы договоров, в рамках которых присутствуют изначально арбитражные соглашения. Закажите бесплатно необходимую форму договора, ведь для эффективной судебной защиты по договору, в случае его нарушения контрагентом, необходимо, чтобы он соответствовал требованиям законодательства. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4 тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.zkosud.kz
Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.