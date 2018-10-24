Иллюстративное фото из архива "МГ" Корпоративный фонд "Альянс студентов г. Уральска" в рамках второго областного слета волонтеров Западно-Казахстанской области проводит акцию 25 октября. Около 120 волонтеров окажут помощь пожилым людям, к примеру, уборка дома, помощь во дворе, если это частный дом и так далее. Нужно отметить, что помощь оказывается абсолютно бесплатно.