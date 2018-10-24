Наш адрес: г . Атырау, мкрн. Атырау 1, д. 5 (Астраханская трасса, перед кольцевой). 8 778 420-00-06 Мы в Инстаграмм versal.atyrau Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Мы не замечаем, как растут наши дети. Так, и у нас дочь студентка заявила о том, что выходит замуж. А что такое казахская свадьба и подготовка к ней, наверное, знает каждый. Для начала решили сделать ремонт в доме, а как же без ремонта встречать кудалар? После того как ремонт был закончен, пришли к выводу, что старая мебель совершенно не смотрится на фоне новых обоев и паркета. После недолгих раздумий решено было отправляться по магазинам. Объехав множество салонов, мы остановили свой выбор на мебельном центре "Версаль". Почему именно "Версаль"? Потому что здесь есть мебель на любой вкус и кошелек из Украины и Белоруси, и что немаловажно имеется кредитование и рассрочка. Первая задача, которая стояла перед нами это выбор кухни. Нам хотелось практичную, функциональную и в то же время не такую как у всех. Так, в "Версале" опытные дизайнеры предложили отличный вариант на заказ, приехали, сделали замеры и через неделю установили кухню моей мечты.Тут же присмотрели мягкую мебель. Кстати, менеджер магазина очень доступно объяснила, чем отличается мягкая мебель с наполнением на пружинном блоке и без, на что следует обратить внимание при выборе диванов и кресел, какие механизмы используются. В итоге мы сделали свой выбор, хотя и далось нам это непросто, среди такого изобилия товаров.А как же встречать гостей без красивого стола и удобных стульев? Правильно никак! Именно поэтому мебель для гостиной из центра "Версаль" пришлась очень кстати.Не обошли вниманием и сына школьника, удобный стол и кресло пришлись ему по вкусу.Конечно же, основной задачей, которая стояла перед нами, был выбор спального гарнитура для приданного. Хотелось, чтобы спальня выглядела стильно и в то же время совмещала в себе вместительные шкафы и, конечно же, удобное спальное место.Благодарим директора Капанову Людмилу и сотрудников за отличный сервис, за проффесиональный подход, рекомендуем всем жителям города посетить данный магазин.