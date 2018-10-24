Платежные smart-карты будут продаваться в ТРЦ «Тамаша», ТРЦ «Ардагер», ТРЦ «Байзар», ТРЦ «Дина», ТРЦ «Насиха», ТД «Коктем», ТД «Мурагер», ТД «Лимон», на ж/д вокзале, на конечной остановке «Авангард», на конечной остановке в мкр. Привокзальный, а также у самих кондукторов автобусов. Стоимость одной карты с нулевым счетом будет составлять 300 тенге. Сами Smart-карты можно будет пополнить у кондукторов автобусов, в точках продаж, через Qiwi-терминалы и через мобильное приложение «SmartQala». Всего для населения будут доступны 9 различных видов платежей – транспортной Smart-картой, банковской картой , смартфоном с NFC-приложением, по QR-коду, QR-картой , с помощью sms-уведомления, Bluetooth, через мессенджеры и наличными у кондуктора. Нужно отметить, что система позволяет оплачивать проезд бесконтактной банковской картой, на которую житель города привычным образом получает зарплату или пенсию, это создаёт удобства для населения, так как не будет необходимости приобретать и носить отдельную транспортную карту. Также есть короткий номер 9505, отправив на него SMS с текстом определенного номера автобуса, который указан в салоне, можно будет оплатить с баланса мобильного номера. - В настоящее время работает мобильное приложение «SmartQala», с помощью которого можно будет производить все виды оплат и контролировать баланс карт. В мобильном приложении можно будет выбирать ресурс оплаты, то есть оплатить проезд с баланса привязанной банковской карты, со Smart-баланса или же с баланса мобильного номера. В скором времени через данное приложение можно будет оплачивать все коммунальные платежи, штрафы ПДД и налоги. К концу года в приложении мы запустим функционал мониторинга времени прибытия автобусов. Пассажир сможет выбрать желаемую остановку и увидеть реальное время прибытия ближайших маршрутов (онлайн-табло остановки), - рассказал представитель ТОО «Sмарт ЖКХ» Ерлан Нурланулы. Сегодня мобильными терминалами оборудованы 54 автобуса. До 1 ноября планируется оборудовать все 200 автобусов города и присвоить им QR-коды. - Ожидается, что внедрение системы электронного билетирования в общественном транспорте Атырау даст более чем положительный эффект – это обеспечит прозрачность перевозок, позволит вести статистику по социальным категориям граждан, увеличит налоговые поступления в бюджет, поможет вести контроль и мониторинг общественного транспорта, - поянил Ерлан Нурланулы. Преимущество проекта в Атырау заключается в том, что платежи будут приниматься в онлайн-формате, и все 9 видов платежей будут работать в одной интегрированной системе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.