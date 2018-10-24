Жители частных домов, что расположены в непосредственной близости от омеговского путепровода утверждают, что власти хотят переселить их во временное жилье на время строительства моста. Однако они с этим не согласны. По словам жителя дома № 17 по улице Автомобильная Асылхана КАЗМУЛЛИНА, его дом расположен непосредственно под омеговским мостом. - Первыми приходили застройщики и сказали, что мой дом стоит в красной зоне и подлежит сносу, потому что омеговский мост будет закрыт на реконструкцию, а дом будет мешать работе спецтехники. Потом нас позвал к себе аким города Мурат МУКАЕВ и сказал, что нам временно предоставят жилье на три года. Мы должны будем покинуть свои дома. Что будет с нашими домами за три года? Тем более если будут расширять мост, то явно будут сносить заборы. Мой дом без фундамента. Он старый. Жилье не выдержит ремонтных работ. Да и разворуют его за три года. У меня маленький ребенок. Он ходит в школу. Школа рядом. На что мне аким говорит, что переведет его в другую школу. Это же стресс для ребенка. Да, мост строят для народа. Да, я тоже буду по нему ездить. Но я тоже народ. Я же не виноват, что мой дом мешает строительству. Он рухнет за три года. У меня тут гараж, хозяйство. Я сделал недавно ремонт на три миллиона тенге, - возмутился Асылхан КАЗМУЛЛИН. Выяснилось, что покинуть свои жилища предложили только жителям трех домов. Остальные дома, по заверению строителей, не будут мешать ремонтным работам. - Первым меня пригласил к себе заместитель акима города Бекжан ТУКЖАНОВ, который сказал, что омеговский мост будет закрыт на реконструкцию. Потом сам аким пригласил. Были сотрудники полиции, которые обещали, что будут охранять дом, установят камеры, якобы мы сможем с помощью смартфона следить за жильем. Но это же бред. Кто на три года оставит свой дом? У меня дети. Младшей дочке всего девять месяцев. Престарелые родители. Пусть тогда выкупят мой дом или взамен дадут двухкомнатную квартиру. Я перееду без проблем. Наши соседи согласились переехать, потому что у них нет детей. А я не могу так скитаться по квартирам, - отметил житель дома №17/1 Тимур ТОЛЕУГАЛИЕВ. Выяснилось, что под мостом находятся около 30 частных домов. По словам возмущенных жителей, им власти города обещали сделать тропинку через кладбище, так как на время строительных работ все въезды и выезды будут перекрыты. По словам жителей, в городском акимате отказались сносить эти дома и выдать другое жилье, так как строения не признаны аварийными. Аким Уральска Мурат МУКАЕВ заявил, что переселение необходимо для безопасности самих же жителей. - После окончания реконструкции деповского путепровода мы заявляли о том, что будет производиться строительство нового моста в районе Нефтебазы. Подрядчик уже определился. Мост будем строить за счет средств компании КПО б.в. С 1 ноября этого года приступим к демонтажу старого моста. Жителей трех домов, расположенных в зоне строительства, мы предупредили еще два месяца назад о том, что надо будет временно переехать. Подготовили для них новые, светлые квартиры. Жители одного дома уже согласились. В воскресенье уже будут переезжать. С жителями двух домов ведутся переговоры. Их тревоги беспочвенны. Жилье будет взято под охрану, будут установлены камеры видеонаблюдения. Данный мост стратегически важный объект. Законодательством не предусмотрено предоставление им нового жилья, - заявил Мурат МУКАЕВ, добавив, что если домам будет причинен ущерб, то он будет устранен строителями.Фото Медета МЕДРЕСОВА