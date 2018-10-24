Иллюстративное фото с сайта elorda.info

Как установлено в суде, гражданка Узбекистана в сентябре 2018 года, работая администратором в одной из саун города Атырау, занималась сводничеством.

- По просьбе клиентов сауны подсудимая привела девушку для оказания интимных услуг. Из оплаченных девушке 12 тысяч тенге две тысячи достались своднице. Женщина была задержана с поличным при получении денег сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе суда №2 города Атырау.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и не оспаривала доказательства по данному уголовному делу. Раскаявшись в содеянном, попросила назначить ей легкое наказание.

- Приговором суда гражданка Узбекистана признана виновной по ч.1 ст.309 УК Республики Казахстан "Сводничество", ей назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев, - пояснили пресс-службе суда №2 города Атырау.