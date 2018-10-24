Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане за последние 10 лет поженились 1,5 млн пар. Более полумиллиона за этот же период развелись, сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК. Количество разводов увеличивается с каждым годом. Если в 2007 году их было 36 тысяч, то в 2017-м – уже 54 тысячи. Больше всего разводов наблюдается в Карагандинской области, меньше всего – на западе Казахстана. По данным Комитета, чаще всего на развод подают люди в возрасте от 30 до 34 лет, которые прожили в браке пять-девять лет. Психолог Оксана Гулак считает, что причиной этому служит множество обстоятельств. К этому возрасту у человека происходит переоценка ценностей, на этот же период часто выпадает кризис, который наступает каждые 10 лет. "В этот период мы начинаем думать, какие у нас есть мечты, какие сбылись, какие – нет. Эти обстоятельства заставляют нас переживать, сравнивать. К этому времени обычно люди уже прожили несколько лет вместе, изначальные проекции идеальных образов стёрлись. Есть дети, с которыми пара тоже переживает свои кризисы. Всё это влияет, и в этот период люди чаще всего разводятся", – рассказала Оксана Гулак. Разводов в городской местности оказалось в два раза больше, чем в сельской. По мнению психолога, потому, что горожане больше ощущают внутреннюю свободу. Специалист также отмечает, что пословицу "худой мир лучше доброй ссоры" вряд ли можно применить к браку. Даже если есть совместные дети. Совместные дети есть больше чем у половины пар, которые развелись за семь месяцев 2018 года. Развелось больше 32 тысяч человек, у 19 тысяч есть дети. Психолог признаёт, что развод – это травма для ребёнка, однако не разводиться из-за детей, когда брак по сути рухнул, ещё хуже. "Для ребёнка всегда полезнее видеть счастливых, удовлетворённых своей жизнью родителей, вне зависимости от того, вместе они или нет. Не разводиться для того, чтобы не травмировать детей – это значит наложить на них огромную вину и ответственность за жертву, которую якобы принесли родители", – отметила психолог. За семь месяцев 2018 года в Казахстане зарегистрировано более 73 тысяч браков. Статистические данные показали, что на юге люди чаще вступают в брак, чем, например, в СКО. Эта разница, по мнению психолога, тоже следствие влияния традиций. В Шымкенте, Туркестанской области больше прислушиваются к родителям, которые считают, что их детям непременно нужно выйти замуж или жениться. "Я думаю, что здесь встаёт большой вопрос, особенно для женщин, что если ты не замужняя, то ты "получеловек" или "недоженщина". Поэтому вопросы желаний здесь могут реже учитываться. Женщины могут выходить замуж, чтобы доказать свою состоятельность. Думаю, то же самое может касаться и мужчин", – сказала Оксана Гулак. Из практики ей знакомо немало случаев, когда девушкам приходилось выходить замуж, потому что таковы были ожидания родителей. Но при этом сами они не были заинтересованы в мужчинах: их сексуальная ориентация была направлена на женщин. "Однако признать это открыто, когда ты живешь в очень традиционной семье, фактически невозможно. Появляется невозможный выбор: или твоё желание, или связи с родными людьми. В тех регионах Казахстана, где сильнее традиции, будет больше браков и меньше разводов. Традиция не спрашивает ваших желаний", – констатировала психолог. За январь-июль 2018 года в Казахстане средний возраст вступления в брак у мужчин составил 29 лет, у женщин – 26 лет. Самым молодым людям, вступившим в брак, на момент регистрации было по 16 лет. Самым возрастным – 90 лет жениху и 87 лет невесте. Однако Оксана Гулак подчёркивает, что нельзя для всех определить оптимальный возраст вступления в брак, его просто не существует. "Никто не может, не имеет права за другого решать, когда ему выходить замуж или жениться, на ком, или не делать этого вообще. Для каждого человека это сугубо его индивидуальный выбор. Нам важно двигаться в сторону учёта индивидуальных потребностей и уважения, ценности мнения другого. Когда мы чувствуем, что хотим быть с этим человеком, неважно, кто это – мужчина или женщина, тогда и наступает этот возраст, и это очень важно учитывать", – заключила Оксана Гулак. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.