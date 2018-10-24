Дизайнерские приемы

Если в квартире проживает 1 человек или двое взрослых, разумнее создать единое пространство, объединив кухню и комнату. Квартира-студия становится наиболее удачным решением.Если интерьер создается для семьи с ребенком, на небольшой площади требуется детская. Для этой цели можно использовать кухню, перенеся коммуникации в гостиную. Если объединить комнату и лоджию, убрав стену, можно значительно увеличить полезную площадь.Приступая к ремонту, лучше всего начинать с комнаты, потом работать с ванной, туалетом и кухней, и в самую последнюю очередь ремонтировать коридор. Очень важно заранее продумать дизайн и расписать план ремонта с последовательным выполнением действий. Это поможет сократить расходы и обустроить квартиру быстро и без лишней нервозности. Во-первых, важно понять, что такая квартира не приемлет темных цветов в отделке, так как они лишь зрительно уменьшат площадь. Стоит отдавать предпочтение светлым и ясным цветам в интерьере, особенно это касается отделки стен, пола и потолка. Чтобы однокомнатная квартира была удобной, но при этом оставалась просторной, можно визуально поделить ее на секторы: например, для сна, отдыха и работы. Однако делать это следует при помощи тонких перегородок, занавесов и других деликатных элементов интерьера, которые не сильно «рубят» пространство.