Но с приходом осени все незаметно меняется. День становится меньше, рацион скуднее, да и погода за окном не вызывает энтузиазма, не побуждает к действию. Однако не нужно давать себе повода для лени. Если летом вы много гуляли, то делать это осенью просто необходимо. Двигательная активность очень нужна вашей сердечно сосудистой системе, равно как и другим органам. Поэтому не кутайтесь в одеяло, а сядьте на велотренажер, сходите в бассейн или просто прогуляйтесь в парке.При похолодании начинается сезон различных простудных заболеваний. На этот случай в домашней аптечке должны быть различные растительные препараты: календула, эвкалипт, шалфей. При первых симптомах простуды начинайте делать полоскание рта и промывание носоглотки отварами этих растений. Не забывайте про мед и лимон. Для укрепления иммунитета и насыщения организма витамином C принимайте настой шиповника. Уберечься от гриппа и ОРЗ помогут различные водные процедуры. Замечательным профилактическим средством является контрастный душ. Начинать следует не резко, а понемногу увеличивая разницу температур. Также хороши теплые ванны с морской солью или ароматическими маслами. Обратите внимание на свое питание, оно должно быть полным и сбалансированным. В меню должны быть мясо, рыба и обязательно молочные продукты. Овощи и фрукты также должны присутствовать на нашем столе. Не забывайте про чеснок – это главный враг микробов и грибков.Важной составляющей рациона являются растительные жиры. Осенью необходимость организма в них резко возрастает. Поэтому принимайте каждый день минимум по 2–3 столовые ложки различных нерафинированных растительных масел (желательно иметь как минимум 5 видов). И последний очень важный пункт: следите за своим психологическим состоянием. Не допускайте появления признаков депрессии. Чаще доставляйте себе приятные моменты. Общайтесь с приятными вам людьми. Больше отдыхайте, но не пересыпайте: спите 7-8 часов в сутки. Помните, что оптимистичный подход к жизни дает не только спокойствие, но и физическое здоровье.