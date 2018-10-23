Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 24 октября в Уральске ожидается дождь. Днем температура воздуха составит +18 градусов, ночью +7. Погода без осадков ожидается в Атырау. Днем воздух прогреется до 19 градусов тепла, ночью похолодает до +10 градусов. Дождь и 19 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +10. Днем в Актобе ожидается додь. Температура воздуха составит 15 градусов тепла днем и 3 градуса тепла ночью.