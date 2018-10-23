С утра в здании собрались молодые предприниматели, представители фондов и банков, а также студенты. По словам председателя совета директоров ассоциации по поддержке малого и среднего бизнеса "Акжол" Алия САЛИЕВА, основная цель форума - это увидеть наших молодых бизнесменов, так как это будущее нашей страны, нашей экономики. - Сейчас идет очень большая поддержка бизнесу, особенно молодым, стартапам. Было бы хорошо, если бы у нас появилось больше молодых предпринимателей, потому что они более креативные, у них нет такого страха перед новым делом, как у старшего поколения. Поэтому им легче и они быстрее начинают бизнес, тем более что сейчас государство оказывает огромную поддержку. В своем послании президент отмечал, что с января следующего года будет амнистия по долгам и налогам. То есть идет поддержка бизнесу. Я думаю, молодежь должна в это дело окунуться, - сообщила Алия САЛИЕВА. - Сегодня мы собрали успешных бизнесменом, которые занимаются своим делом 25 лет, чтобы они рассказали, как это уних получилось. Многие из них используют субсидии от фонда "Даму" и другие возможности. Вот они должны донести это до молодежи, начинающей в бизнесе. По словам Алии САЛИЕВОЙ, на форум были также приглашены студенты, потому что именно они относятся к той категории людей, которые могут открыть свое дело, но по каким-то причинам не решаются это сделать. Вот сегодня у них есть возможность послушать опытных бизнесменов, а также представителей фондов и банков, которые расскажут о мерах поддержки для молодых бизнесменов. На форум пришла начинающая предприниматель Айгуль ТАРЖБАЕВА, которая недавно открыла частную школу журналистики. - В марте этого года я зарегистрировала свое дело и при поддержке фонда "Даму" и "Атамекен" я выиграла грант. Хочу отметить, что спрос на данный вид услуг в городе большой, детей приводят очень много. Мое дело развивается стремительными темпами, помимо журналистики есть еще несколько направлений. Сегодня у меня порядка 55 человек разного возраста. По окончанию обучения все они получат сертификаты, - рассказала Айгуль ТУРУЖБАЕВА. - Вообще у начинающих бизнесменов изначально трудности вызывает аренда помещения и с финансированием. Но когда есть поддержка, то это легче.