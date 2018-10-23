Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что департаментом по контролю в сфере образования ЗКО была проведена государственная аттестация в 85 организациях образования, из которых 23 организации дошкольного воспитания и обучения, 56 школ и шесть организаций технического и профессионального образования. - Из-за недостаточного финансирования материально-техническая база многих детских садов не соответствует установленным нормам. В некоторых районах не хватает педагогов-психологов. 18 педагогов вовремя не прошли курсы по повышению квалификации, - рассказал руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Нурлан САБИРОВ. Кроме того, выяснилось, что из 56 организаций среднего образования государственную аттестацию прошли 31 учебных заведений, 25 школ не выполнив требования государственного общеобязательного стандарта среднего образования не прошли аттестацию, в 12-ти школах не исполнено свыше 11 тысяч учебных часов. - Хочу также отметить, что из 56 учебных заведений, где во время государственной аттестации проводились срезы знаний, низкий уровень знаний, умений, навыков выявлен в 15 школах, что составляет 26,8%. Кроме того в 10 школах не были выполнены требования о допуске к занятию педагогической деятельностью лиц, имеющих специальное педагогическое или профессиональное образование по соответствующим профилям, - заявил Нурлан САБИРОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.