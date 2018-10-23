На сегодня в Талдыапанском сельском округе проживают более полутора тысячи человек. Своей сыновней любовью малую родину бережно поддерживают местные предприниматели. К примеру, совсем недавно, в центре села были открыты монумент независимости и площадка с качелями алтыбакан. - Только за последние 3 месяца наши земляки оказали поддержку в благоустройстве села в рамках программы «Рухани жаңғыру» на сумму в 3 миллиона 400 тенге. Планируется также закупить спортивные тренажеры и построить ледовую площадку для детей. Нурлыбай Жолдыбайулы, Дархан Аябалиев, Есет и Жанторе Хамитовы, Самат Сейткереев — этим нашим меценатам все жители села Талдыапан выражают огромную благодарность за заботу, - говорит аким Талдыапанского сельского округа Аскар ЕСКАЛИЕВ. А празднование юбилея села прошло с особым размахом. Каждый сельчанин принял в этом празднике непосредственное участие. Все началось с открытия символа села и 16 опор освещения при въезде. Выпускники школ разных лет помогли с организацией юбилея. На их средства был открыт краеведческий музей при школе и установлена памятная доска к 75-летию села. - Мы, выпускники села 1971 года рождения, решили открыть такой обелиск в память о наших дедах и отцах, которые участвовали в войне, здесь есть и имена тыловиков. Большую финансовую помощь нам оказал Манарбек Идрисов из Уральска. Мы и впредь будем поддерживать наших земляков, - уверен житель села Талдыапан Нурлыбек САККАЗОВ. Поблагодарив активистов, лучших работников села и меценатов, аким района вручил им благодарственные письма. Обширная концертная программа, традиционные юрты с угощениями, спортивные состязания в степи и конечно же скачки. Все это надолго запомнится талдыапанцам и укрепит их сплоченность в будущем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.