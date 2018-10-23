Три года лишения свободы попросил прокурор для учителя, похвалившего убийц Дениса Тена
На очередном слушании по делу Шерхана БАЙЗЕНОВА прокурор отказал в заключении процессуального соглашения с подсудимым и запросил три года лишения свободы в исправительной колонии средней безопасности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ходе судебного заседания был допрошен подсудимый, который рассказал подробности своей публикации в социальной сети по поводу смерти известного фигуриста Дениса Тена.
- 20 июля в социальной сети "Инстаграм" я увидел множество публикаций, связанных с гибелью Тена. На тот момент я не знал, кто это. Написал те слова и опубликовал в функции сторис. Я не имел ввиду конкретно Дениса Тена. Ни о каком разжигании межнациональной розни у меня мыслей не было. На следующий день я сразу же в прямом эфире в "Инстаграм" попросил прощения у всего Казахстана. Опубликовал в сторис. Знаю, что виноват. Я очень сильно раскаиваюсь. На данный момент являюсь единственным кормильцем больной мамы, - со слезами на глазах рассказал Шерхан БАЙЗЕНОВ.
На суде также была допрошена свидетель Данара КУЛДЫБАЕВА, которая одной из первых увидела скандальный пост учителя математики.
- В нашу группу одноклассников кто-то скинул скрин с постом Шерхана БАЙЗЕНОВА. Он учитель в нашей школе, и я его знаю. Я ему написала в личку, что он не прав, что так говорить нельзя. На что он ответил мне, что я еще маленькая и ничего не понимаю. Далее этот скрин мы разослали блогерам и другим общественникам. Я хочу, чтобы его наказали. Он же все-таки учитель, подает пример, - рассказала Данара КУЛДЫБАЕВА.
Стоит отметить, что во время судебных прений государственный обвинитель заявил, что просит суд признать БАЙЗЕНОВА виновным по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в уголовно-исправительной колонии средней безопасности.
Шерхан БАЙЗЕНОВ попросил суд не лишать его свободы.
- Я раскаиваюсь. Очень раскаиваюсь. Поверьте мне. Прошу суд не лишать меня свободы. Позвольте остаться мне рядом с мамой. У неё никого кроме меня нет. Я извлек урок из всего этого. Надеюсь на справедливое решение суда, - заявил подсудимый.
Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Односельчане учителя осудили поступок учителя.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!