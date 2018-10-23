ТОО «Орал Таза Сервис» – единственная компания в Уральске, осуществляющая централизованный вывоз мусора, имеющая большой парк специализированной техники. Компания обслуживает всю территорию города, вычищая все общественные площадки, предназначенные для обслуживания жилого фонда (площадки, расположенные во дворах многоэтажек и частного сектора). Ежедневно для очистки города отправляются более 40 единиц техники. Всего на предприятии трудятся 150 человек.

- Своевременная рассылка квитанции – это одна из острых наших проблем на сегодняшний день. В Алматы и Астане, к примеру, успешно работает единый расчетный центр, сотрудники которого выдают и разносят квитанции, где указываются долги за абсолютно все услуги, оказываемые потребителям. К примеру, по одной квитанции вы можете оплатить услуги КСК, за тепло, воду, канализацию, свет, мусор, за домофон, видеонаблюдение и кабельное телевидение. Но наш Уральск пока только на пути к созданию подобного единого расчетного центра. Сейчас прорабатываются варианты определения единых платежных документов. У всех коммунальных служб есть свои минусы, и как только все определят лучшую систему платежного документа, сразу же для удобства горожан они будут объединены в единую квитанцию. В прошлом году мы пытались наладить дело с рассылками квитанций, сотрудничая с несколькими организациями. Но, к сожалению, столкнулись с тем, что они недобросовестно выполняли свои обязательства. Квитанции часто не доносились до адресатов, некоторые даже не распечатывались, и наши сотрудники даже были вынуждены контролировать этот процесс. Клиенты, до которых мы дошли с помощью досудебных претензий, с помощью уведомлений о задолженности, твердили, что к ним квитанции никто не приносил. На данный момент мы разработали вместе с ТОО «Батыс Энергоресурсы» единый платежный документ. Вместе мы работаем вот уже пять месяцев. Пока больших нареканий нет, но есть кое–какие минусы, которые надо исправлять. Мы первыми заинтересованы, чтобы каждый горожанин знал о своих долгах и начислениях. И поэтому мы в поиске лучшего пути, чтобы наши квитанции своевременно доносились до каждого жителя города. А пока хочу напомнить, что по городу у нас работают десять касс. Также сейчас мы думаем над разработкой приложения для смартфонов, дорабатываем свой сайт, чтобы через него, а также через наши странички в социальных сетях тоже можно было донести свои квитанции до потребителей.- Да, реорганизации в свое время происходили неспроста, ведь данный вид коммунальных услуг предполагает обслуживание всего города. Могу сказать, что на сегодня лишь наша фирма может удовлетворить спрос населения на уборку твердых бытовых отходов. Для этого у нас есть все ресурсы, полная техническая оснащенность и укомплектованная материально–техническая база. У нашей фирмы около 40 различных видов техники иностранной и российской сборки, тракторы. В компании трудятся 150 человек. То есть наша фирма является системообразующей в вопросе сбора и вывоза ТБО в нашем городе. На городской полигон более 90% всех твердых бытовых отходов вывозит именно «Орал Таза Сервис». Анализ работ подтверждает, что именно мы убираем все контейнерные площадки в городе и в пригороде. А это около трех тысяч контейнеров и более 700 контейнерных площадок. Уральцы, наверное, заметили, что в последнее время многие контейнеры заменены на евро стандартные, и у нас есть спецтехника, которая может обслуживать их. Впрочем, мы можем вычищать все виды контейнеров, и те, что советского образца объемом 750 литров, и евро стандартные объемом 1100 литров.- Правоотношения между потребителем и нашей фирмой основываются на публичном договоре. Что такое публичный договор? Многие люди приходят к нам с возмущениями, что они индивидуальный договор не заключали с нами. Да, это так, мы не заключаем индивидуальный договор с каждым жителем города, с хозяином той или иной определенной квартиры или дома. Мы, как коммунальная служба в соответствии с законодательством РК, заключаем публичный договор, который освещается в средствах массовой информации. Здесь расписываются и утверждаются тариф и норма накопления мусора. Таким образом, мы заключаем договор со всем городом сразу. К примеру, деятельность автопарков, перевозчиков, предоставляющих услуги пассажирских перевозок также основывается на публичном договоре. Ведь кондукторы не требуют у горожан договор на право находиться в том или этом автобусе. Также мы не требуем каждого человека предъявить договор, дающий право закидывать мусор конкретно в данный контейнер. Масса контейнеров находится в открытом доступе, и любой горожанин имеет право пользоваться этим общественным благом. И раз ты выкидываешь свой мусор в эти контейнеры, то по умолчанию должен платить за такую возможность. К сожалению, многие думают, что раз у них нет индивидуального договора с нами, то они могут и не платить. При этом каждый день они выкидывают свой мусор в ближайший контейнер и даже не задумываются, что кто–то периодически их мусор вывозит и следит за порядком на мусорной площадке. Людей с таким мышлением, к сожалению, очень много. Именно поэтому лишь часть населения города оплачивает за вывоз мусора. И эту сознательную часть горожан составляют люди старшего поколения, предпенсионного и пенсионного возраста. Такова статистика. С теми же, кто не оплачивает наши услуги, приходится разбираться, прибегая к судебным процедурам. Хочется также отметить, что многие люди порой не задумываются над значением аббревиатуры ТБО. Твердый бытовой отход – это не жидкий, не строительный, не крупногабаритный отходы, не отходы из своего огорода, а бытовой отход, который образуется непосредственно дома либо в квартире. Это твердые остатки продуктов питания, их упаковки, другие отходы, которые произошли в ходе жизнедеятельности человека внутри своего дома. Многие, к сожалению, думают, что в контейнеры можно выкинуть любой мусор. Поэтому и кидают строительный мусор, ветки деревьев, некоторые умудряются и жидкие помои заливать.- По стандартам экологии слово «мусор» классифицируется по источникам их возникновения, утилизации, а также по стандартам их утилизации. Наша компания занимается сбором и вывозом мусора твердых бытовых отходов. То есть те контейнеры, которые находятся на мусорных площадках ваших домов, предназначены только для твердых бытовых отходов. Не для жидких и крупногабаритных отходов, не для поломанной старой сантехники и прочего строительного мусора. Весной, осенью и летом, во время дачного сезона, многие жители частного сектора используют наши контейнеры, захламляя их отходами с дачных, придомовых участков. Многие сжигают мусор у себя во дворе, а потом всю золу закидывают в наши контейнеры. Очень часто зола, не потухшая до конца, приводит к тому, что мусор в контейнере начинает самовоспламеняться. Такие пожары происходят часто, особенно в летний период, в сухое время года. Бывает, зола тлеет незаметно и уже при вывозе мусора на городскую свалку приводит к возникновению пожара уже во всем полигоне. А это огромный вред здоровью не только для жителей близлежащих микрорайонов, но и всего Уральска, потому что часто едкий дым можно наблюдать и в центре города. Утилизацией строительного мусора в городе занимается ряд фирм. Вам нужно лишь позвонить и воспользоваться их услугами. Либо наймите технику, сами вывезите мусор и правильно утилизируйте его. Но только не закидывайте то, что не положено в контейнер. Часто случается, что объемный строительный мусор или жидкие отходы вываливаются за края контейнеров, загрязняя всю площадку. Хочется донести до каждого, что мусорные контейнеры – это имущество города, то есть всего населения. И мы должны бережно относиться к своему имуществу, использовать его правильно и по назначению. Я благодарю всех, кто душой болеет за чистоту любимого города, вносит свой вклад, вовремя оплачивая услуги за вывоз мусора, правильно использует контейнеры. Но есть и те, кто еще не понял, что чисто там, где не сорят. Поэтому большая просьба, пожалуйста, будьте хозяевами своих домов и дворов, понаблюдайте за вашими соседями, друзьями, может именно они засоряют ваши мусорные площадки, а виноватыми оказываемся мы?