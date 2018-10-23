В стоимость входит: • 15 уроков английского языка • проживание в гостинице • трехразовое горячее питание • развлекательные мероприятия • экскурсии (Сафари, морская прогулка на лодках и пальмовый тур, фонтаны и аквапарк "Wild Wadi», шопинг, Hub Zero, Мир Феррари, зоопарк и мечеть Абу-Даби, прогулка по Мадинат Джумейра). Стоимость около 700 000 тенге. В стоимость не входит перелет.Прага (с 3 по 14 января 2019г.) - Языковая школа «MSM Academy» Мы в очередной раз приглашаем всех учить английский на зимних каникулах в Чехии! МСМ зарекомендовала себя с лучшей стороны, и мы снова едем в эту школу. 5 уроков английского в день, разнообразная методика и креативные преподаватели в самом центре Праги ждут нас на новогодние каникулы. Участниками программы могут стать школьники от 12 лет, студенты, взрослые.
В стоимость входит: • 20 уроков английского языка с носителем • проживание в гостинице • двухразовое горячее питание • развлекательные мероприятия • экскурсии (Зоопарк, Дрезден, Карловы Вары, аквапарк, экскурсия по вузам Праги, культурная программа по изучению Праги). Стоимость – 500 000 тенге. В стоимость не входит перелет и обеды.
Регистрация на программы до 1 декабря 2018. Количество мест ограничено.Если вашему ребенку 12 лет и старше, есть большое желание подтянуть знания по английскому языку, а на зимних каникулах нет никаких планов, то приходите в «Destination». Подробную информацию о поездке вы можете узнать у менеджеров международного отдела «Destination»: г. Уральск, ул. Жукова, 1 офис 310. Телефоны: 8(7112)918-022, 8-778-320-54-46. Подписывайтесь на наш инстаграм destination_kz