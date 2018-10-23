Скриншот с видео Видео разломанных колонн беседки в новом Ретро-парке Атырау возмутило местных жителей. Новый культурный объект был сдан в эксплуатацию ровно год назад, однако за это время успел пережить несколько актов вандализма. Руководство Ретро-парка в настоящее время разыскивает вандалов, посягнувших на место отдыха горожан. - Восстановлением последствий акта вандализма будет заниматься одна из наших подрядных организаций. Нарушители понесут административную ответственность за содеянное, - сообщили в городском отделе культуры. Отметим, что в настоящее время решается вопрос о передаче Ретро-парка в доверительное управление частному лицу. В частности, в доверительное управление будет передано кафе, выставочный павильон и общественный туалет. Все остальные объекты парка будут находится в ведении отдела культуры г.Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. WkUA0cMuANM