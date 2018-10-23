Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

41-летний Акорын ТАСКАРИЕВ был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. Кроме того, осужденный должен будет выплатить потерпевшим моральный ущерб в размере 2 млн тенге и 375 тысяч тенге материального вреда. Приговор огласил судья Кайрат ЧАЛКАРОВ. Трагедия произошла 8 августа 2018 года в Шынгырлауском районе ЗКО. Подсудимый вместе с покойным Кайратом МАЛТИЕВЫМ и еще с двумя знакомыми ЖОЛМАГАНБЕТОВЫМ и КОСАБАЕВЫМ с утра распивал спиртные напитки. Между двумя собутыльниками завязалась словесная перепалка, в ходе которой ЖОЛМАГАНБЕТОВ два раза пнул МАЛТИЕВА по лицу. - После этого Кайрат МАЛТИЕВ ушел домой и лег спать. Остальные трое через некоторое время пришли за ним. Между ними снова началась ссора, в ходе которой подсудимый попросил МАЛТИЕВА успокоиться. Однако тот не послушался. ТАСКАРИЕВ попросил ЖОЛМАГАНБЕТОВА принести нож. Взяв в руки нож, со словами "Смотри, как надо убивать людей!"он нанес МАЛТИЕВУ один удар в область сердца. После чего погибший вышел в коридор и там скончался, - рассказал Кайрат ЧАЛКАРОВ. Стоит отметить, что Акорын ТАСКАРИЕВ после произошедшего сам вызвал сотрудников полиции. Медицинское освидетельствование показало, что осужденный в момент убийства был в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени. В ходе судебных слушаний он полностью признал свою вину и попросил суд не назначать ему строгое наказание. Кроме этого, ТАСКАРИЕВ должен будет в принудительном порядке пройти лечение от алкоголизма. Старший брат убитого Мурат МАЛТИЕВ заявил, что приговором полностью доволен и подавать на апелляцию не собирается. - Брат не дожил до своего 45-летия буквально месяц. Жалко, конечно, что так вышло. Именно такую меру наказания мы и хотели для него. Обжаловать не будем, - рассказал Мурат МАЛТИЕВ.