В настоящее время женщины активно участвуют в политике, бизнесе, во всех отраслях экономики, наряду с мужчинами, активно участвуют в работе, проявляют свои способности и огромный потенциал в организационных вопросах. Они вносят свой вклад в процветание нашего государства. Большое внимание вопросам гендерной политики уделяет и сам глава государства. - Женщина — это не только хранительница очага. Она должна принимать активное участие в общественной жизни. Не смотря на то, что нас называют слабым полом, мы способны на многое. Выполнять свою работу наравне с мужчинами и при этом с полной ответственностью и максимальной отдачей, - говорит председатель ОО «Сырым жауһарлары» Маншук БАХИТОВА. В фойе Дома культуры районного центра прошла выставка декоративно-прикладного искусства и национальных блюд. На форуме собравшиеся отметили высокую роль женщин в стабильном развитии нашего общества и страны в целом. Секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акиме Западно-Казахстанской области Алтын Жумагазиева рассказала о проделанной работе в регионе. Также в этот день прошла церемония награждения. - На этом форуме свое умение в приготовлении национальных блюд и мастерство народного декоративно-прикладного искусства продемонстрировали девушки из разных сельских округов. Это наши богатейшие традиции, которые передаются из поколения в поколение. Работа в данном направлении будет продолжена, - заверила в ходе форума председатель ОО «Қаратөбе әйелдері» Ажар БЕРИККАЛИЕВА. В завершении встречи собравшиеся обменялись мнениями о взаимоотношениях в семье и роли матерей в воспитании подрастающего поколения. По итогам форума была принята резолюция.