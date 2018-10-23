Обучающий семинар-тренинг по оказанию первой медицинской помощи был инициирован областным управлением здравоохранения для 25 сотрудников органов внутренних дел. Полицейские смогли попрактиковать навыки оказания навыки прямого массажа сердца, искусственного дыхания, остановки крови, родовспоможению. Представители правопорядка прошли все 10 обучающих станций на роботизированных манекенах, максимально приближенных к человеку. По данным департамента внутренних дел Атырауской области, за последние 4 года сотрудниками полиции Атырау были спасены 24 человека, 4 сотрудника полиции награждены медалью «За отвагу». В нынешних реалиях молодых сотрудников уже обучают принимать роды. Кроме сердечно-легочной реанимации детей, оказания медико-санитарной помощи сотрудник должен быть готов к любому экстренному случаю. - Я на службе уже 2 год. Встречалось всякое - помогаем взрослым и детям. Сейчас много женщин-водителей, не исключено, если она в положении и может попасть в ДТП. Сегодня нас обучили, как правильно помочь в таких неординарных случаях. Такого еще не было, но думаю, не растеряюсь. Мы обязаны спасать, - говорит лейтенант полиции Даурен Жансеитов. Так, за последние 2 года установились теплые дружеские отношения между семьей полицейского Ораза Тажикенова и супружеской парой Есенкуловых. - Была осень, - вспоминает Жулдыз Отарбаева. - Мы с мужем выехали из райцентра в город по делам. Видимо, дальняя дорога утомила меня, ближе к городу у меня отошли воды и начались схватки. Муж был сильно обеспокоен моим положением, сын был долгожданным. Нам помогли полицейские. Они быстро скоординировались и доставили нас в областной родильный дом. Почти сразу я благополучно родила первенца. В порывах радости и как дань благодарности муж сказал: назовем сына – Ораз. - В тот день уже стемнело у обочины дороги нервозно возился мужчина. Решили узнать, что с ним, а на месте уже поняли, без экстренной врачебной помощи нам не обойтись. Правила старались не нарушать, но на кону жизнь двоих - приходилось давить на газ,- вспоминает старший лейтенант БДПП МПС УВД г.Атырау Ораз Тажикенов. Сегодня в учебном центре управления специальной подготовки Департамента полиции Атырауской области психологи еженедельно проводят обучение. Такие тренинги как «Падение с высоты» помогают преодолеть страх в кризисных ситуациях, и повышает доверие к напарнику, что способствует эффективности работы патрульных экипажей.