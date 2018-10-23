Как рассказала сама женщина, родителей она потеряла в 2010 году. Родственники есть, но, по словам Жазимы, помогать чем-либо они не в силах. Далее переехав в город, женщина вышла замуж. Но отношения с мужем не сложились и брак распался. - Сына я вырастила в доме мамы. Нам там разрешили пожить до того момента, пока сыну не исполнился годик. Потом скитались по квартирам. Помогали добрые люди. Скоро сыну три года. Почти год жили на вокзале. Недавно приехали из городского отдела образования и забрали нас. Уговорили сдать сына в детский дом. Я сдала на время. Поработаю немного, заработаю денег, заберу сына, - рассказала женщина. Между тем сама Жазима оказалась в центре адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. - В нашем центре мы можем приютить абсолютно всех людей, достигших совершеннолетнего возраста, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Жазима находится в отделении для временного пребывания и может прожить у нас год. Предусмотрено трехразовое питание, душ, бытовые условия, медицинские условия. Оказываем юридическую и психологическую помощь. По словам психолога, она немного потеряла веру в себя, опустила руки. Нужно с ней поработать. Жазиму осмотрел врач, физически она здорова. Теперь будем помогать через суд оформить алименты на ребенка. Устроим её на работу. Как раз вакансии есть, - рассказал заведующий отделением Ерлан МЕДЕТОВ. Выяснилось, что сотрудники центра все-таки устроили Жазиму на работу кухонным работником в один из ресторанов города. Однако после первого рабочего дня женщина работать отказалась. - Она сообщила, что якобы какая-то семья предложила ей совместное проживание. Она сказала, что уходит из центра и будет искать работу в другом месте, - рассказал Ерлан МЕДЕТОВ. В городском отделе образования сообщили, что 38-летняя Жазима ДУЙСЕНГАЛИЕВА добровольно написала заявление о том, чтобы временно определить мальчика в дом ребенка в связи с трудными жизненными обстоятельствами. - В своем заявлении женщина сама указала срок, по истечению которого она обязалась забрать сына. Мальчик сейчас находится в детской многопрофильной больнице и на днях будет передан в дом ребенка, - рассказала ведущий специалист отдела образования города Уральск Альфия ДУНЕКОВА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.