Иллюстративное фото из архива "МГ" На портале egov.kz запустили домовую книгу в режиме онлайн. Услуга называется "Выдача адресной справки о лицах, зарегистрированных по адресу" и реализована она "Национальными информационными технологиями" совместно с Министерством внутренних дел РК. Теперь у владельца недвижимости есть возможность узнать о всех зарегистрированных лицах. То есть хозяин квартиры может получить информацию о всех прописанных гражданах в его доме в одной справке. Для получения этой услуги собственнику жилья необходимо зайти на портал eGov.kz, найти услугу в разделе "Недвижимость" – "Жилищные отношения", заказать услугу, далее выбрать из отображённого списка нужный объект недвижимости и при помощи SMS-пароля или электронно-цифровой подписи подтвердить запрос. В результате он получит адресную справку, к которой прилагается список зарегистрированных физических лиц по выбранному объекту недвижимости. Услуга бесплатная, срок оказания составляет не более 15 минут. Квартиры, где зарегистрированы 2500 человек, выявили в Астане. Среди прописанных "квартирантов" есть и иностранцы. Для тех, кто зарегистрировался незаконно, будут введены ограничения при получении госуслуг.