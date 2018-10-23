Одна из больших проблем в маленьких квартирах это санузел. Чтобы вам было комфортно, необходимо сделать эту комнату как можно более удобной. Очень важно не повторить самые распространенные ошибки при ремонте, чтобы потом не жалеть. Посмотрите на эти пять самых очевидных проблем, которые могут возникнуть при ремонте ванной комнаты. 1. Экономия на материалах. На мелочах лучше не экономить, при покупки затирки, красок и других средств, обратите внимание. На материалах предназначенных для ванных комнат стоит специальная пометка "для ванной комнаты". Не рекомендуется отделывать комнату пластиковыми уголками, они имеют склонность быстро портится, желтеют, на них может появится плесень.
2. Обратите внимание на рабочую площадь. Когда речь идет о маленьком санузле не пытайтесь "впихнуть все что влезет" - вам самим потом будет некомфортно. Хорошим расстояние между унитазом и раковиной считается 45 сантиметров. Помните, вам должно быть комфотно не только находится но и передвигаться по ванной комнате. 3. Используйте стены. Сразу продумайте как красиво разместить шкафчики для хранения бытовой химии. Если нет возможности "спрятать" шкафчик под раковиной, лучше разместить симпатичный шкафчик на уровне глаз на стене.
4. Отделка комнаты плиткой. Обратите внимание, если комната маленькая и вы ее хотите полностью выложить плиткой, то вы может столкнутся с проблемой "ощущения колодца". Лучше использовать различные материалы и цвета. 5. Слабый свет. Ванная комната это закрытая комната, без ественного источника освещения, поэтому необходимо, чтобы в ней было очень светло. Особенно возле зеркала. Это необходимо для правильного восприятия своего внешнего вида, особенно для женщин при нанесении макияжа.