На мелочах лучше не экономить, при покупки затирки, красок и других средств, обратите внимание. На материалах предназначенных для ванных комнат стоит специальная пометка "для ванной комнаты". Не рекомендуется отделывать комнату пластиковыми уголками, они имеют склонность быстро портится, желтеют, на них может появится плесень.Когда речь идет о маленьком санузле не пытайтесь "впихнуть все что влезет" - вам самим потом будет некомфортно. Хорошим расстояние между унитазом и раковиной считается 45 сантиметров. Помните, вам должно быть комфотно не только находится но и передвигаться по ванной комнате.. Сразу продумайте как красиво разместить шкафчики для хранения бытовой химии. Если нет возможности "спрятать" шкафчик под раковиной, лучше разместить симпатичный шкафчик на уровне глаз на стене.4.Обратите внимание, если комната маленькая и вы ее хотите полностью выложить плиткой, то вы может столкнутся с проблемой "ощущения колодца". Лучше использовать различные материалы и цвета. 5.Ванная комната это закрытая комната, без ественного источника освещения, поэтому необходимо, чтобы в ней было очень светло. Особенно возле зеркала. Это необходимо для правильного восприятия своего внешнего вида, особенно для женщин при нанесении макияжа.