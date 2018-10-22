На Западе Казахстана сохранится теплая погода.  По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +12 градусов, ночью +2. 18 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +8. Малооблачная погода ожидается в Актобе. Здесь температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью -2. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, ночью ожидается +11 градусов.