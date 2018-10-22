С ушибленными ранами его доставили в районную больницу Хромтау, где находится Донской горно-обогатительный комбинат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошел на шахте «10 лет Независимости Казахстана», где добывают хромовую руду. Как сообщили в управлении по инспекции труда Актюбинской области, 27-летнего взрывника предприятия Аслана Кожагулова зажало между вагоном и крепью. На предприятии создали комиссию, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Сейчас пострадавший взрывник с ушибленными ранами находится в районной больнице. Напомним, 12 сентября в Актюбинской области в Донском горно-обогатительном комбинате 42-летний взрывник шахты остался погребенным под рудой. Азамат АКЫЛ