Сегодня, 22 октября, в фойе казахского драматического театра имени Х.Букеевой прошел день открытых дверей. В нем приняли участие банки второго уровня Форте Банк, Жилстройсбербанк, БанкЦентрКредит, Евразийский банк, Цесна Банк и АТФ Банк. Как отметили представители банков, программа "7-20-25" уже пользуется популярностью среди населения и желающих приобрести жилье по выгодным ценам с каждым днем все больше и больше. - Программа "7-20-25" должна дать мультипликативный эффект, который оживит не только банковский сектор ипотечного кредитования, но и строительный сектор и все связанные отрасли, которые так или иначе связаны с этим бизнесом. На данный момент идет рост количества ипотечного кредитования. Именно программа "7-20-25" все-таки предусматривает вовлечение в ипотечное кредитование те слои населения, которые по тем или иным причинам не могут получить кредиты по стандартным условиям, которые предлагают наши банки, - заявил заместитель директора филиала НацБанка по ЗКО Сергей РОДИН. Выяснилось, что по ЗКО было одобрено около 100 заявок по программе "7-20-25", из них уже выдано 70 займов. - Пришли узнать условия банков и застройщиков. Нужно еще подумать, взвесить плюсы и минусы. Думаем, что будем сотрудничать с Жилстройсбербанком. Все-таки проверенный банк, - рассказала жительница города Сандугаш. Свои консультативные услуги оказывали такие крупные застройщики как "Караванный путь", "Орал Полимер", "Казак Курылыс", "Таскала Транс Газ" и другие. Как рассказали представители строительных компаний, спрос на новое жилье среди населения остается высоким. - Цены у нас зависят от этажа. Квадратный метр жилья со второго по четвертые этажи будет стоить 180 тысяч тенге, с пятого по седьмые этажи - 170 тысяч тенге и 160 тысяч тенге будут стоить квартиры на восьмом и девятом этажах. Наши дома находятся в пятом микрорайоне. Район очень удобный, перспективный, экологически чистый. Качество дома на высоком уровне. Никаких жалоб нет. Строительные материалы используем высокого качества. Спрос очень высокий. В нашем девятиэтажном доме осталось только две квартиры на девятом этаже. Все квартиры разобраны. Дом будет сдаваться летом следующего года. Если вы заключите с нами договор сейчас, то цена для вас меняться не будет, - заявила представитель компании "Таскала Транс Газ" Флора КУЦЕНКО.