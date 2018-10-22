Приглашаем вас за покупками ! Качество товара и приятное обслуживание гарантируем! Не забудьте записать или запомнить адрес и контакты: г. Уральск, ул. Шолохова, 13Д, ТД «Palladium», 2 этаж. Тел.: 8 775 370 41 50. Instagram: mebelnyi_diskont_centr. Мы в Однокласниках

Сон неразрывно связан с нашим здоровьем, ведь от его качества зависят и жизненные силы, и энтузиазм, и желание «горы сворачивать». А хороший сон и отдых зависят от комфортного спального места. Об этом все чаще стали заботиться дизайнеры и производители мебели, создавая кровати с ортопедическим основанием и ортопедические матрацы.- В производстве именно таких матрацев преуспела российская фабрика «Мелодия сна» (г. Пенза), - рассказывает совладелец мебельного дисконтцентра «Полцены» Динара Демесинова. – Здесь, используя новые технологии, производят эргономичные матрацы, которые способствуют профилактике здорового позвоночника и всего организма в целом.По словам Динары Демесиновой, эргономичные матрацы от фабрики «Мелодия сна» отличаются эластичностью (то есть под весом тела не страдают сосуды), упругостью (оказывают надежную поддержку телу, позволяя мышцам расслабиться), вентиляцией ( способностью пропускать воздух и не накапливать влагу) и комфортом (то есть удобно подобранными под спящего человека).Выбор и цена матрацев зависит от степени жесткости, наполнителя и обивки. Нужно понимать, что чем дороже матрацы, тем они качественнее как внутри, так и снаружи.В выборе качественного матраца большую роль играют такие элементы, как: пружинный блок, материал-прослойка с эффектом «памяти формы», повторяющий каждый изгиб тела (особенно славятся Memory Form, натуральный латекс, волокна сизаля), экологичный натуральный наполнитель (льняное или кокосовое волокно, конский волос, термовойлок и другие материалы) и конечно же обивка из трикотажа с нитями шелка и бамбука.Именно от качественно подобранного матраца зависит хорошая циркуляция воздуха, отличный микроклимат спального места и ортопедический эффект. Тут уж лучше не поскупиться, если вы заботитесь о своем физическом здоровье.- Немаловажную роль также играет выбор кровати. И в этом преуспела фабрика «Мелодия сна», создав модели кроватей с элементом ортопедии, служащие для здорового и комфортного сна. В нашем центре вы можете заказать, например, как классическую модель из дерева, так и оригинальную дизайнерскую модель из экокожи, - добавила совладелец мебельного центра.Главная изюминка такого спального ложа заключается в каркасе, состоящего из прочной деревянной или металлической рамы и деревянных перекладин (ламелей).Также можно решить проблему размещения постельных принадлежностей - достаточно купить кровать с глубокой нишей и механизмом подъема, осуществляемого с максимальной легкостью. Благодаря мягким ручкам, которые имеются у каждой модели, рама легко поддается движению. Вы можете выбрать для себя прямой или боковой подъемный механизм.Кроме того, в мебельном дисконтцентре «Полцены» вы можете присмотреть и купить или заказать мягкую и другую корпусную мебель. Спешим порадовать, что в центре выставлены новинки диванов. Следует отметить, мебель в центре реализуется по оптовым ценам производителя с минимальной наценкой. - А чтобы ваша мебель долго прослужила и сохранила свой эстетичный вид, необходимо ухаживать за ней. Благо сейчас на рынке огромный выбор различных специальных средств по уходу за мебелью, - посоветовала Динара Демесинова.