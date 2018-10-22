Актюбинцы уверены, что после того, как дошкольные учреждения окажутся в частных руках, в садиках начнется полный беспорядок. - Мы узнали от воспитателей, что нас передают частникам. Мы категорически против, потому что вырастет стоимость оплаты. А у кого-то двое, трое детей. Это ударит по карману. Частные садики безответственно относятся ко всему, - сокрушается жительница Актобе Альбина Уразгалиева. - У меня трое детей. Одни из них посещал садик подобного типа. Мы от сеподермии не могли избавиться целый квартал! Я требую, чтобы все садики были в государственном подчинении! Чтобы было там светло, тепло. Чтобы все там соответствовало государственным стандартам. А все, что вы говорите сейчас «хорошее» про доверительное управление, – это все «хорошо» будет на бумаге, - возмущались родители. Порядка пятидесяти родителей даже написали жалобу на имя акимов города и области, требуя оставить в покое государственные детские сады. Однако чиновники утверждают, что переход дошкольных учреждений в руки бизнесменов делается только во благо сами же детей. - При составлении списка, который передается в доверительное управление, учитывалось материально-техническая база детского дошкольного учреждения. Выбирались те, которые вводились в 70-х годах. Также те, где требуется капитальный ремонт, - пояснила и.о. руководителя отдела образованияГульназ Сартпаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.