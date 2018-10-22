Хамза Ихсанович Есенжанов родился в 1908 году на территории нынешнего Акжаикского района Западно-Казахстанской области. Потерял родителей в восьмилетнем возрасте (в 1916 году), воспитывался у родного дяди Каиржана Есенжанова. После окончания школы в 1927 году поступил в Алма-Атинский зооветеринарный техникум, но в 1929 году оставил техникум и стал студентом филологического факультета Алма-Атинского педагогического института им. Абая, после окончания которого в 1934 году поступил в аспирантуру Ленинградского института литературы и искусства. В 1936—1937 годах заведовал сектором литературы Казахского филиала Академии наук СССР, одновременно преподавал историю русской литературы в КазПИ. С 1937 года директор Казахской государственной филармонии, театра оперы и балета. В 1930-е опубликовал ряд стихов и рассказов. В 1938 году был репрессирован — осуждён по 58-й статье и приговорён к 25 годам лагерей и ссылок; отсидел 17 лет (до 1955 года), реабилитирован в 1956 году.Фото Медета МЕДРЕСОВА
