Хамза Ихсанович Есенжанов родился в 1908 году на территории нынешнего Акжаикского района Западно-Казахстанской области. Потерял родителей в восьмилетнем возрасте (в 1916 году), воспитывался у родного дяди Каиржана Есенжанова. После окончания школы в 1927 году поступил в Алма-Атинский зооветеринарный техникум, но в 1929 году оставил техникум и стал студентом филологического факультета Алма-Атинского педагогического института им. Абая, после окончания которого в 1934 году поступил в аспирантуру Ленинградского института литературы и искусства. В 1936—1937 годах заведовал сектором литературы Казахского филиала Академии наук СССР, одновременно преподавал историю русской литературы в КазПИ. С 1937 года директор Казахской государственной филармонии, театра оперы и балета. В 1930-е опубликовал ряд стихов и рассказов. В 1938 году был репрессирован — осуждён по 58-й статье и приговорён к 25 годам лагерей и ссылок; отсидел 17 лет (до 1955 года), реабилитирован в 1956 году.

На открытии присутствовали аким Уральска Мурат МУКАЕВ, родственники писателя, известные писатели, общественники и жители города Уральск. - Я от имени акима области и от себя лично хочу поздравить всех с этим событием. Несмотря на свою короткую жизнь, Хамза ЕСЕНЖАНОВ сделал неоценимый вклад в историю казахской литературы. Его трилогия "Акжайык", роман "Жунисовтар отбасы" известны не только старшему поколению. Во всех своих произведениях автор затрагивает тему патриотизма. Сегодняшнее событие яркий пример тому, что его труды не остались незамеченными. В будущем мы также планируем дать этому скверу имя выдающего сына своего народа, - отметил Мурат МУКАЕВ. В ходе церемонии собравшиеся делились воспоминаниями о писателе, рассказывали о его нелегкой судьбе, о произведениях и об их роли в воспитании подрастающего поколения. - Я горжусь тем, что являюсь родственником Хамзы ЕСЕНЖАНОВА. В 1964 году я впервые приехал в город Алматы, поступил там в институт и жил у него дома. Он всегда радушно встречал меня, был открытым, добрым, был опорой и поддержкой. 10 лет назад во главе с Кадыром Мырза Али мы приезжали сюда и приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию писателя. Конечно, его судьба была нелегкой, как и те суровые времена. Его жизнь отражена в документальном фильме "Узник времени", - рассказал родственник писателя Айткожа БЕГАЛИЕВ. На торжественное мероприятие также была приглашена сноха писателя Дина ЕСЕНЖАН, которая отметила, что труды писателя не будут забыты, пока есть люди, которые о них помнят. - Это не просто бюст. Это знак уважения и любви к Родине. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в сегодняшней церемонии. Для меня большая честь находиться сегодня здесь с вами, - заявила Дина ЕСЕНЖАН. Далее деятелями и общественниками города были возложены цветы к монументу писателя.